ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...

"ÇATES borsada ne zaman işlem görecek?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Çates Elektrik'in halka arz sonuçları, yatırımcıların ve finans dünyasının büyük ilgisini çekti. Şirket, elektrik üretimindeki kapasitesini artırmak ve enerji sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla halka arz sürecini başlatmıştı. Peki, Çates Elektrik borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları...