ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
Çates Elektrik Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleştirdiği halka arzın sonuçlarını açıkladı. 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecinin ardından, şirketin halka arz fiyatı 57,15 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1.9 milyar TL olarak kaydedildi. ÇATES Elektrik borsa işlem tarihi...
"ÇATES borsada ne zaman işlem görecek?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Çates Elektrik'in halka arz sonuçları, yatırımcıların ve finans dünyasının büyük ilgisini çekti. Şirket, elektrik üretimindeki kapasitesini artırmak ve enerji sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla halka arz sürecini başlatmıştı. Peki, Çates Elektrik borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları...
ÇATES ELEKTRİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Çates Elektrik halka arz takvimi belli oldu. BIST işlem tarihi 7 Aralık 2023 olacak.
ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?
Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.137.365 oldu.
ÇATES halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 7-8 lot hisse dağıtımı yapıldı.
ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.
ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?
Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu "ise CATES "olarak belirlendi.
ÇATES ELEKTRİK (CATES) HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.
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- ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
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