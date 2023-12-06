Asgari ücret ilk toplantı tarihi | 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Başkan Erdoğan duyurdu!
Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 34'lük zam ile net 11.402 liraya yükselen asgari ücret, işveren, işçi ve hükümet yetkilileri arasındaki yeni zam görüşmeleri için hazırlık aşamasına girmiştir. Her yıl düzenlenen asgari ücret toplantısı, yeni yıla girilmeden önce gerçekleştirilir. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
2024 yılına dair asgari ücret zammı belirlenme süreci başlıyor. Milyonlarca işçi ve çalışanı ilgilendiren bu konu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantılarla netlik kazanacak. Asgari ücretlilerin ve çalışanların merakla beklediği yeni zammın miktarı, komisyonun yapacağı toplantılar sonucunda açıklanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini içeren bu komisyon, alınan kararlara göre 2024 asgari ücret zammını belirleyecek.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık tarihinden gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.
Asgari ücret nedir?
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte asgari ücret zammıyla ilgili kararların resmiyet kazanması beklenmektedir.
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