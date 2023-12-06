Asgari ücret ilk toplantı tarihi | 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık tarihinden gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."