Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması! Çalışan emeklilere 5 bin TL yakında hesaplarda...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan Kabine toplantısı yaptığı açıklamalarda ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan asgari ücret ve memur zammına ilişkin net bir açıklama yaparken, enflasyonun da yakın zamanda kontrol altına alınacağının altını çizdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL'lik ikramiyenin süratle hesaplara yatırılacağını vurguladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda ekonomiye ilişkin önemli mesaj verdi.
"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALIYORUZ"
Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz.
Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk. Kaliteli ve sürdürebilir büyüme hedefimizden en küçük sapma yoktur.
"İŞSİZLİK GERİLİYOR"
Son verilere göre istihdam 32 milyona ulaştı. İşsizlik oranı ise yüzde 9,2'lere geriledi. Çalışan emeklilerimizde serzenişlere sebep olan sıkıntıyı gideriyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'e bin lirayı süratle yatıracağız.
İHTİCAI OLAN VATANDAŞA DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Üniversiteli gençlerimize seçim öncesi verdiğimiz ücretsiz internet ve indirimli teknoloji desteği sözümüzü tuttuk. Doğalgaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programımıza dahil ettik. Toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3500 liraya yükselttik.
SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı. 10 ay evvel yaşadığımız ülke ekonomisine 104 milyar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde genel ekonomiyi sarsmayacak bir artış yapılacak. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yolmayacak, istihdama zarar vermeyecek bir hedef ile bu süreç yönetilecek.
"SABIR VE VAKİT İŞİDİR"
Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yılı ise atılım süreci olarak görüyoruz. 85 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, huzurumuza sıkı sahip çıkalım, aramıza fitne fesat sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. inşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımından bölgesi ve dünyanın sayılı güçleri arasına girmiş bir ülke olarak karşılayacağız.
ÇALIŞANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE
Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.
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