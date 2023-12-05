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Milyonların gözü asgari ücret zammında! Maaşlar netleşiyor: Uzman isim A Haber'de rakam verdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Milyonların gözü asgari ücret zammında! Maaşlar netleşiyor: Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi bu hafta gerçekleşecek. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Murat Bal'ın değerlendirmesinde öne çıkan satır başları:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplamda 15 kişi olacak; 5 tane işveren, 5 tane işçi ve moderatör olarak da 5 tane de Çalışma Bakanlığından yetkilinin katıldığı bir toplantı olacak.

TÜRK-İŞ çalışan işçilerden kişiler gelecek diyerek kendi haklarını o şekilde kullanacağını da dile getirdi.

Kasım ayı enflasyonu oranı 3.28 açıklandı. Yıllık bazda ise, 61.98'e geldi. Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon ise yüzde 65…

Baktığımızda bir tek aralık ayı kalmış oluyor ve Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyonla arada 3 puanlık bir fark var. Aşağı yukarı Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon rakamına ulaşmış olacağız. Toplam yüzde 65'e yakın beklenen bir enflasyon var.

2024 için Orta Vadeli Program'dan da kaynaklı enflasyonu da dizginleme amaçlı olarak bir kere belirlenecek bir hedef koydular asgari ücret için… Bu koyulan hedef ile birlikte insanlarda biraz daha yüksek asgari ücret artışı olabilir diye bir beklenti oluşuyor.

Kasım ayı itibarıyla gelen rakamlara baktığımızda net olarak refah payı hariç, yüzde 37 civarında bir artış kesin olarak görülüyor.

Tabii ki onun üzerine ne kadar refah payı gelir. Bir de Cumhurbaşkanımızın son dakika dokunuşlarını her zaman biliyoruz.

Yani kanuni olarak yüzde 40'a gelen bir artıştan bahsediyoruz. Bu da yaklaşık olarak 16 bin TL'ler seviyesine bizi getiriyor.

Ancak bir kere belirleneceği hedefi koyulduğu için rakam biraz daha yüksek olabilir diye düşünüyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE VERDİ

Toplumun genel kesimlerinde şu anda yüzde 50'lik bir zam oranı beklentisi var ve aşağı yukarı bu rakamları görebiliriz.

2024 yılının başlarında enflasyonun yüksek seyir edeceğini öngörüyoruz. Böyle olursa ve mayıs ayına kadar enflasyon yüksek seyir ederse, temmuz ayında asgari ücrete yeniden bir güncelleme olabilir.

İŞTE KALEM KALEM O RAKAMLAR

Asgari ücrete %35 oranında zam yapılması durumunda maaş, 15 bin 392 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa maaş, 15 bin 962 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %45 olursa maaş, 16 bin 532 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %50 olursa maaş, 17 bin 103 TL olacak.

Asgari ücrete gelen zam oranı %55 olursa maaş, 17 bin 673 TL olacak.

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