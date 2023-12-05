Milyonların gözü asgari ücret zammında! Maaşlar netleşiyor: Uzman isim A Haber’de rakam verdi

2024 için Orta Vadeli Program'dan da kaynaklı enflasyonu da dizginleme amaçlı olarak bir kere belirlenecek bir hedef koydular asgari ücret için… Bu koyulan hedef ile birlikte insanlarda biraz daha yüksek asgari ücret artışı olabilir diye bir beklenti oluşuyor.