04 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı'na 100. üye: Air China

İstanbul Havalimanı'na 100. üye: Air China

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.12.2023
ABONE OL
İstanbul Havalimanı’na 100. üye: Air China

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına hitaben 2023 yılı sonunda hizmet vereceği 100'üncü havayolu şirketi Çinli Air China oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA