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İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım’da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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