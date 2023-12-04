ATM’den para işlemlerini yapanlar aman dikkat! Bu hatayı asla yapmayın: Tüm varlığınız gider!

Günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına milyonlarca kişi bankaların ATM'lerini kullanıyor. Ancak bu işlemi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar bulunuyor. Dolandırıcılar, ATM kullanıcılarını hedef alarak çeşitli tuzaklar kurabiliyor. Bu nedenle, para çekme işlemi sırasında güvenliği sağlamak için birtakım temel kurallara uymak büyük önem taşıyor. Bankalar, müşterilerini bu konuda bilgilendirerek, ATM kullanımı sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık oluşturuyor.

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