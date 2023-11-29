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THY ile Vietnam Airlines arasında iyi niyet anlaşması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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THY ile Vietnam Airlines arasında iyi niyet anlaşması

Türk Hava Yolları (THY), Vietnam Devleti’nin ulusal bayrak taşıyıcısı Vietnam Airlines ile Ankara’da iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında ilk etapta  hava kargo faaliyetleri alanındaki ortaklıkların yakın gelecekte farklı ticari boyutlara ulaşması hedefleniyor.

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