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THY'den Airbus ile 355 uçaklık anlaşma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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THY’den Airbus ile 355 uçaklık anlaşma

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, 355 uçak satın alınması için Airbus firmasıyla görüşmelere başladığını duyurdu. THY'den yapılan açıklamada uçakların 2026-2036 yılları arasında teslim alınacağı bildirildi.

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