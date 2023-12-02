İstanbul Havalimanı uçuruyor! Yolcu sayısı yüzde 21 arttı

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 10 AYDA KULLANAN YOLCU SAYISI 65 MİLYONA YAKLAŞTI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ekim döneminde 64 milyon 613 bin 433 yolcu kullandı. Bu yolculardan 15 milyon 675 bin 588'i iç, 48 milyon 937 bin 845'i ise dış hatlardan uçtu.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 13 milyon 607 bin 991, dış hatlarda ise 39 milyon 997 bin 565 yolcu seyahat etti.

2022'nin 10 ayında 53 milyon 605 bin 556 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, önceki döneme göre 11 milyon 7 bin 877 kişilik artış olduğu hesaplandı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.