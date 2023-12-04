150.000 TL’lik mevduat hesapları açıldı! Faiz oranları %40’ı aştı! 32 günde en az...

Bankalar, uzun vadeli mevduatları teşvik etmek amacıyla yüksek faiz oranları sunarak tasarruf sahiplerine çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenleri cezbetmekte. Uzun vadeli mevduat hesapları, genellikle kısa vadeli seçeneklere göre daha yüksek getiri potansiyeli sunarak tasarruf sahiplerine ek gelir imkanı tanıyor. Bankaların düzenlediği kampanyalar, müşterilere uzun vadeli mevduatlarını değerlendirmeleri ve bu süreçte daha avantajlı faiz oranlarından yararlanmaları için fırsatlar sunuyor.,

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