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150.000 TL'lik mevduat hesapları açıldı! Faiz oranları %40'ı aştı! 32 günde en az...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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150.000 TL’lik mevduat hesapları açıldı! Faiz oranları %40’ı aştı! 32 günde en az...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki karar değişiklikleri, bankacılık sektöründe önemli gelişmelere neden oldu. TCMB'nin faiz kararı sonrasında birçok banka, mevduat faiz oranlarını artırma yoluna gitti. Bu artışlar, tasarruf sahipleri için mevduat hesaplarının daha çekici hale gelmesine ve yatırımcılara daha yüksek getiri imkanları sunulmasına olanak tanıdı.

Bankalar, uzun vadeli mevduatları teşvik etmek amacıyla yüksek faiz oranları sunarak tasarruf sahiplerine çeşitli avantajlar sağlıyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenleri cezbetmekte. Uzun vadeli mevduat hesapları, genellikle kısa vadeli seçeneklere göre daha yüksek getiri potansiyeli sunarak tasarruf sahiplerine ek gelir imkanı tanıyor. Bankaların düzenlediği kampanyalar, müşterilere uzun vadeli mevduatlarını değerlendirmeleri ve bu süreçte daha avantajlı faiz oranlarından yararlanmaları için fırsatlar sunuyor.,

Fibabanka

Faiz Oranı
%45,00
Net Getiri
5.621,92 TL
Vade Sonu Ödeme
155.621,92 TL

ON

Faiz Oranı
%45,00
Net Getiri
5.621,92 TL
Vade Sonu Ödeme
155.621,92 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı
%45,00
Net Getiri
5.621,92 TL
Vade Sonu Ödeme
155.621,92 TL

ODEABANK

Faiz Oranı
%45,00
Net Getiri
5.621,92 TL
Vade Sonu Ödeme
155.621,92 TL

Anadolubank

Faiz Oranı
%43,00
Net Getiri
5.372,05 TL
Vade Sonu Ödeme
155.372,05 TL

N Kolay

Faiz Oranı
%42,00
Net Getiri
5.247,12 TL
Vade Sonu Ödeme
155.247,12 TL

DenizBank

Faiz Oranı
%41,00
Net Getiri
5.122,19 TL
Vade Sonu Ödeme
155.122,19 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı
%41,00
Net Getiri
5.122,19 TL
Vade Sonu Ödeme
155.122,19 TL

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