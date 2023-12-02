THY Genel Müdürü Ekşi: Uçak sayımızı 2033’te 813’e çıkararak dünyada 3’üncü sıraya yükseleceğiz

"Bununla alakalı da çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Verilere baktığımız zaman sektörün hızla geliştiğini ve ülkemizin de bu büyümeye daha fazla adapte olması gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü rakamlar itibarıyla sağlık turizmden faydalanan 14 milyon insan var ve bunun da dünyadaki yıllık cirosu 24 milyar dolar civarında. Sektör, yıllık yüzde 10-15 arasında bir büyüme gösteriyor. Türkiye'de ise sağlık turizmi sektöründen faydalanan 1,25 milyon insan var ve yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir pasta büyüklüğüne sahip. Türkiye'de de şu ana kadar yüzde 10 civarında yıllık bir büyüme öngörülüyor. Fakat biz özellikle 2024 yılı bütçemizi yaparken sağlık turizmindeki bu büyümeyi yüzde 30'lar civarında öngörerek bütçe yaptık."

"SAĞLIK TURİZMİNDE BİR KONSOLİDASYONA, ÜST OTORİTEYE İHTİYAÇ VAR"

Bilal Ekşi, THY'nin sağlık turizminde üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını belirterek, bu çerçevede Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ile Türkiye'ye tedavi amacıyla gelen yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak ve sağlık ihracatına katkıda bulunmak için 2022 Ağustos'ta bir protokol imzaladıklarını anımsattı.

Bu anlaşmanın 27 ülkeyi kapsadığını ve gelen sağlık turizmi yolcuları için satış ofisleri, yetkili acenteler ve HİB tarafından geliştirilen "Heal in Türkiye" portalı üzerinden özellikle yolculara fayda sağlayacak ürünler oluşturduklarını dile getiren Ekşi, söz konusu protokole ilişkin detayları paylaştı.