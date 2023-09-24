24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...

Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2023
ABONE OL
Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...

"Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından ailelere destek olmayı amaçlayan önemli bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Destek Paketi" kapsamında ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu destek ödemeleri ile toplamda 1 senede 15 bin lira ailelerin hesaplarına yatırılacak. İşte konu hakkında detaylar...

"Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi, ülkemizin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bu dönemde ailelere maddi destek sağlamayı hedefleyen bir program olarak hayata geçirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu paket kapsamında yer alan ailelere yapılacak olan destek ödemeleri, ailelerin ekonomik sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor. İşte konu hakkında detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI!

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Aile Destek Programı ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.

Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA