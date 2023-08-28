GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2023 | 28 Ağustos fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Ordu, Giresun, Trabzon fındık alım fiyatı...
"Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, hem iç tüketimde hem de ihracatta büyük öneme sahip. Fındık sezonunun gelmesiyle birlikte, tarlalarda hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları merak konusu oldu. İşte, 28 Ağustos güncel fındık fiyatları...
"Fındık fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fındık hasatının başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun bir mesai dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları merak ediliyor. İşte, 28 Ağustos güncel fındık fiyatları...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!
Başkan Erdoğan'ın fındık fiyatları hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:
"Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz.
Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik.Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi. Alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
TM O FINDIK ALIMLARINA BAŞLADI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, bugün itibarıyla merkez ve Tirebolu ilçesinde fındık alımlarını başlattı.
Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2023 ürünü fındık alımına başladı.
Bulancak, Dereli, Güce, Espiye ve Görele ilçelerinde ise üreticiler, 4 Eylül itibarıyla fındıklarını TMO'ya teslim edebilecek.
Fındığını ofise satmak isteyen üreticiler, TMO'nun Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kiraladığı depo önünde sabah erken saatlerden itibaren sıra oluşturdu.
Piraziz ilçesine bağlı Nefsipiraziz köyünden gelen Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da ürününü TMO'ya teslim ettiğini söyledi.
Ürününü TMO'da değerlendirdiğini belirten Aydemir, "900 kilogram ürün teslim ettim. Şu anda piyasaya göre daha iyi fiyatı var TMO'nun. Devletin desteğine güveniyoruz." dedi.
ORDU FINDIK FİYATI
Ordu'da bugün kabuklu 50 randıman yeni mahsul fındık 75 TL'den serbest piyasada işlem görüyor.
SAKARYA FINDIK FİYATI
Sakarya Ticaret Borsası'nın verilerilerine göre Sakarya'da kabuklu fındık ortalama 62 liradan işlem görüyor.
TRABZON FINDIK FİYATI
Trabzon'da yağlı fındık 60 liradan işlem görüyor.
GİRESUN FINDIK FİYATI
Giresun'da en yüksek fındık fiyatı 65,00 TL'den işlem görüyor.
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- GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2023 | 28 Ağustos fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Ordu, Giresun, Trabzon fındık alım fiyatı...
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