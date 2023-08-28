GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2023 | 28 Ağustos fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Ordu, Giresun, Trabzon fındık alım fiyatı...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Başkan Erdoğan'ın fındık fiyatları hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:



"Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik.Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi. Alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."