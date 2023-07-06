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Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomi programına ilişkin flaş açıklama: 3 temel bileşen var

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Bakan Mehmet Şimşek’ten ekonomi programına ilişkin flaş açıklama: 3 temel bileşen var

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 3 temel bileşen olduğuna vurgu yaparken bu maddeleri sıraladı. Şimşek, enflasyonun tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaşma ve enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikasının uygulanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ekonomi programında 3 temel bileşen olduğunu açıkladı. Ekonomide yeni yol haritasına ilişkin bilgi veren Bakan Şimşek, "mali disiplin, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar" başlıklarına vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Programımızın üç temel bileşeni var:

- Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

- Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

- Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.

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