Deprem bölgelerinde ’yerinde dönüşüm’ başlıyor! Müteahhitler 4 zorunlu yükümlülüğe uyacak

Deprem konutlarının yapımının hızlandırılması için yerinde dönüşüm projesi ile yeni bir yol haritası ortaya çıkarıldı. Buna göre, Bakanlık, 11 ilde dönüşüm yapım ve dönüşüm ofisleri kuracak. Ev ya da işyerini kendisi yapmak isteyen vatandaş, bu yapım ve dönüşüm ofislerine başvurabilecek.