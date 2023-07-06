Deprem bölgelerinde 'yerinde dönüşüm' başlıyor! Müteahhitler 4 zorunlu yükümlülüğe uyacak
Depremden zarar gören 11 ilin hızla ayağa kaldırılmasını, vatandaşların bir an önce evlerine kavuşmalarını sağlamak için gündeme gelen yerinde dönüşüm modelinin şifreleri belirlendi. TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek.
Türkiye, afetle mücadeleye karşı attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Yerinde dönüşüm modelinin şifreleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konutlarının yapım sürecinin hızlandırılması ve bölgedeki inşaat sektörünü harekete geçirmek için önemli bir çalışma başlatıyor.
Bakan Özhaseki'nin kabinede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı sunum doğrultusunda, Bakanlığın denetim ve kontrolünde kendi evini yerinde yapmak isteyenlere 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi desteği verilmesi planlanıyor.
Bakanlık, deprem bölgelerinde dönüşüm ofisleri kuracak. Evi yapmak isteyenler, dönüşüm ofislerine başvuru yapacak. Başvurusu kabul edilenlere 4 konu üzerinde zorunlu yükümlülük getirilecek. Bu yükümlülüklere göre, fay kırıkları üzerinde, sıvılaşma olan yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde ev yapamayacak, yapılan evler ise zemin artı 4 katı geçmeyecek.
YAPIM VE DÖNÜŞÜM OFİSLERİ KURULUYOR
1 yıl içinde 319 bininin teslim edilmesi planlanan deprem konutlarının 180 bininin yapımına başlandı. Konutların ilk kısmı ise ekim-kasım aylarında teslim edilecek.
Deprem konutlarının yapımının hızlandırılması için yerinde dönüşüm projesi ile yeni bir yol haritası ortaya çıkarıldı. Buna göre, Bakanlık, 11 ilde dönüşüm yapım ve dönüşüm ofisleri kuracak. Ev ya da işyerini kendisi yapmak isteyen vatandaş, bu yapım ve dönüşüm ofislerine başvurabilecek.
Yapım ve Dönüşüm Ofisinde, deprem bölgesinin genel analizi çıkarıldığı için evlerin nereye yapılıp yapılmayacağı konusunda vatandaşlar bilgi alabilecek ve yapmak istedikleri konutlarının bütün sürecini burada takip edebilecekler.
YERİNDE DÖNÜŞÜMÜN DÖRT KIRMIZI ÇİZGİSİ
Bakanlığın denetim ve kontrolünde kendi evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlar, Yapım ve Dönüşüm Ofislerine başvuru yapacak. Evini Bakanlığın denetim ve gözetiminde yapmayı kabul eden vatandaşa 500 bin lira hibe ve 500 bin lira ise kredi desteği verilmesi planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yerinde Dönüşüm" konusunda belirlediği "kırmızı çizgiler" bulunuyor. Sıvılaşma olan alanlarda yapılaşma olmayacak. Dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı yerlerde yapı yasağı getirilecek.
Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterilecek. Ayrıca, yapılan evler zemin artı 4 katı geçmeyecek. Bakanlık, ev ve işyeri projelerinin bütün aşamalarını hem kontrol edecek, hem de denetleyecek. "Yerinde Dönüşüm" ile sağlam, güvenli ve hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmek hedefleniyor.
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