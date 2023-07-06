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İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi

Türkiye, seçimlerin ardından ekonomide yeni bir yol haritası çizerken; uygulanan politika ve ekonomi yönetimindeki değişim yabancı yatırımcının ilgisini çekti. Seçimin ardından 1 aylık dönemde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse aldı. Bu tutar Kasım 2021'den beri en güçlü para girişi oldu.

Türkiye'de seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte belirsizlikleri ortadan kaldırırken, vatandaşlar tercihini Başkan Erdoğan'dan yana kullanarak "istikrar" dedi. Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte açıklanan yeni kabine sonrası ekonomide yol haritaları da çizildi. Ekonomide atılan adımlar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti.

SEÇİM SONRASI 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi sonrası özellikle uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verildi.

İngiliz merkezli Financial Times (FT), ekonomide yeni kurmayların açıklanmasının ardından atılan adımları ve Türk ekonomisindeki tabloya ilişkin verileri paylaştı.

KASIM 2021'DEN BERİ EN GÜÇLÜ GİRİŞ
Financial Times, yeni ekonomi programının fon yöneticilerini Türkiye'ye çektiğine vurgu yaparken seçimin ardından yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığına dikkat çekti. Bu satın almanın Kasım 2021'den bu yana en güçlü net giriş olduğuna vurgu yapıldı.

YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTTI
Türkiye'nin ekonomide "rasyonel" yol haritası çizdiğine değinen Financial Times, haberinde uluslararası fon yöneticilerinin görüşlerine yer verdi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiği belirtildi. Yabancı yatırımcının yanı sıra yurt dışında para biriktiren Türklerin de birikimlerini Türkiye'ye yönlendirdiği belirtildi.

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