İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi

KASIM 2021'DEN BERİ EN GÜÇLÜ GİRİŞ

Financial Times, yeni ekonomi programının fon yöneticilerini Türkiye'ye çektiğine vurgu yaparken seçimin ardından yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığına dikkat çekti. Bu satın almanın Kasım 2021'den bu yana en güçlü net giriş olduğuna vurgu yapıldı.