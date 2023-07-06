İngiliz Financial Times yazdı: Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıdan Türk borsasına akın! Son 20 ayın en iyisi
Türkiye, seçimlerin ardından ekonomide yeni bir yol haritası çizerken; uygulanan politika ve ekonomi yönetimindeki değişim yabancı yatırımcının ilgisini çekti. Seçimin ardından 1 aylık dönemde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse aldı. Bu tutar Kasım 2021'den beri en güçlü para girişi oldu.
Türkiye'de seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte belirsizlikleri ortadan kaldırırken, vatandaşlar tercihini Başkan Erdoğan'dan yana kullanarak "istikrar" dedi. Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte açıklanan yeni kabine sonrası ekonomide yol haritaları da çizildi. Ekonomide atılan adımlar yabancı yatırımcıların da ilgisini çekti.
SEÇİM SONRASI 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi sonrası özellikle uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verildi.
İngiliz merkezli Financial Times (FT), ekonomide yeni kurmayların açıklanmasının ardından atılan adımları ve Türk ekonomisindeki tabloya ilişkin verileri paylaştı.
KASIM 2021'DEN BERİ EN GÜÇLÜ GİRİŞ
Financial Times, yeni ekonomi programının fon yöneticilerini Türkiye'ye çektiğine vurgu yaparken seçimin ardından yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığına dikkat çekti. Bu satın almanın Kasım 2021'den bu yana en güçlü net giriş olduğuna vurgu yapıldı.
YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTTI
Türkiye'nin ekonomide "rasyonel" yol haritası çizdiğine değinen Financial Times, haberinde uluslararası fon yöneticilerinin görüşlerine yer verdi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiği belirtildi. Yabancı yatırımcının yanı sıra yurt dışında para biriktiren Türklerin de birikimlerini Türkiye'ye yönlendirdiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
- Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!
- MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI!
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?
- Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...