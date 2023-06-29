Ekonomide yol haritası nasıl olacak? İşte 3 yıllık program

"Daha güçlü Türkiye" hedefiyle, Hükümet yeni bir yol haritası çiziyor. 3 yıllık bir ekonomi programı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülük etti bu programın hazırlanmasına. Ekim ayında Meclis'e gelecek. Yeni dönemin en önemli iki başlığı ise; enflasyonla mücadele ve Türk lirasının değerinin korunması…

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