Ekonomide rota çizildi! Yeni programın hedefi: reel faizi sıfırlamak

80 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Uluslararası sermaye akışının başlaması ile birlikte yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu sayede yatırım ve üretimin finansmanına soluk aldırılacak.



250 REGÜLASYON KALEMİNE SADELEŞTİRME

Şu anda mali piyasaları doğrudan ilgilendiren 250 civarında düzenleme ve kararın sadeleştirilmesi ve piyasalarda öngörülebilirliğin pekiştirilmesi de yeni dönemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.