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Ekonomide rota çizildi! Yeni programın hedefi: reel faizi sıfırlamak

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Ekonomide rota çizildi! Yeni programın hedefi: reel faizi sıfırlamak

Yeni ekonomi programının hedefi, sürecin sonunda “reel faizi sıfırlamak” olarak belirlendi. Uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinden sonra yeni ekonomik program ve kadro hazırlıklarına hız verildi.

Hazırlanan programın hedefi, sürecin sonunda "reel faizi sıfırlamak" olarak belirlendi. Atılacak adımlar sonucunda uluslararası finans çevrelerine yapılacak tanıtımın da etkisiyle yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynak girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekonominin yeni yönetimi tarafından hazırlıkları devam eden program, yeni ekip ve ulaşılması öngörülen hedefler şöyle:

BAKAN YARDIMCILARI ESKİ MESAİ ARKADAŞLARI

Şimşek, 4 bakan yardımcısının ismini belirledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu isimlere onay verdi. Bakan yardımcıları Şimşek'in daha önceki bakanlığı döneminde bürokraside birlikte çalıştığı isimlerden oluşuyor.

BAŞKAN ERKAN'A YENİ EKİP

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, başkan yardımcılıkları için alternatif isim arayışının da son aşamada olduğu belirtiliyor. Erkan'ın bazı adayları değerlendirdiği ve kısa süre içinde bir seçim yapacağı öğrenildi.

KAMU BANKALARI ÜST YÖNETİM

Şimşek geçen günlerde kamu bankalarının yöneticileri ile bir araya gelip brifing aldı. Şimşek'in, banka yöneticilerinin konulara hakimiyetinden, çözüm önerilerinden memnun kaldığı ve çalışmaya devam etmeyi düşündüğü bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BRİFİNG

Başkan Erkan, önümüzdeki günlerde hazırladıkları program, yol haritaları ve önlemler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapsamlı bir brifing verecek.

OYUN KURUCU OLACAK

Merkez Bankası'nın konumu yeni dönemde "oyun kurucu" olarak belirlendi ve adımların bu yönde atılacağı kaydedildi. İlk etapta, TL krediye erişimi rahatlatılması planlanıyor.

HEDEF, 0 REEL FAİZ

Türkiye'nin ve küresel gelişmelerin güncel gereklerine göre hazırlanan program kapsamında Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın kademeli bir faiz artışı hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Erkan, programın esas hedefinin sürecin sonunda reel faizi sıfıra indirmek olduğunu kamuoyuna duyuracak.

6 AYDA İLK SONUÇLAR GÖRÜLECEK

Atılan adımların 6 ay içinde ilk sonuçlarını vermesi, uluslararası finansal kuruluşların da yeni programa dair olumlu görüşler paylaşması, bu durumun da yabancı sermaye akışını hızlandırması öngörülüyor.

80 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Uluslararası sermaye akışının başlaması ile birlikte yerel seçime kadar 80 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu sayede yatırım ve üretimin finansmanına soluk aldırılacak.


250 REGÜLASYON KALEMİNE SADELEŞTİRME

Şu anda mali piyasaları doğrudan ilgilendiren 250 civarında düzenleme ve kararın sadeleştirilmesi ve piyasalarda öngörülebilirliğin pekiştirilmesi de yeni dönemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

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