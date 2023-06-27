Bakan Mehmet Şimşek’ten ekonomide rasyonel politika mesajı: Dönüş kademeli olarak devam edecek

KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE STOPAJ ORANI YÜZDE SIFIR OLARAK SÜRECEK

Söz konusu karar ile devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde sıfır tevkifat oranı uygulaması da 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Buna göre, bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranının yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanması sürecek.

Bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde vergi teşviki devam ediyor

Karar ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranının yüzde 10 yerine 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

YATIRIM FONLARINDA STOPAJ İNDİRİMİ UYGULAMASI SÜRÜYOR

Karar ile yatırımcıların TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü TL ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

Uygulama ile yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranının yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanmasına devam edilecek.

Değişken, karma, Eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları bu kapsamda bulunmuyor.

Varlığa ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj teşvikinin süresi uzatılıyor

Düzenleme ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönelmesi için sermaye piyasalarının geliştirilmesinin bir gereği olarak ve sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğini artırabilmek adına Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli olan yüzde 10 stopaj oranının yüzde 5 olarak indirimli uygulanmasının yürürlük süresi yıl sonuna kadar uzatılacak.