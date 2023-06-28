Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

TÜRKİYE ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak.