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Haberler Galeri Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı. Ekonomide üç yıllık yol haritasının detayları netleşmeye başladı. Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek. Fahiş fiyat ve maliyetler düşürülecek. Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 06:58
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Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

TÜRKİYE ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak.

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Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan program Eylül'de açıklanacak. Yeni dönemde ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi de önlenecek.

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Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Program'da üç yıllık döneme ilişkin temel ekonomik büyüklükler, makro politikalar, reform adımları yer alacak.

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Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak

Ekonomi yönetimi, "reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara" odaklanacak.