28 Haziran 2023, Çarşamba
Ekonomide yol haritasının detayları netleşmeye başladı! Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek | Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak
Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program için mesai başladı. Ekonomide üç yıllık yol haritasının detayları netleşmeye başladı. Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek. Fahiş fiyat ve maliyetler düşürülecek. Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak.
Giriş Tarihi: 28.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 06:58
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23