Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?
Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomide yeni yapılanmaya imza atarak yeni Kabine’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yer verildi. Bir yenilik ise Merkez’de gerçekleşti. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atandı. Bu noktada kritik bir adımla Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Peki, Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? İşte kritik açıklamanın saati…
Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında alınacak faiz kararına odaklandı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Erkan başkanlığında ilk faiz kararını açıklayacak.
Kritik faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi ön görülmekte.
SON FAİZ KARARI
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında Merkez'in politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.
MB BAŞKANI YABANCI BANKALARIN YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) kararına kilitlenirken, Başkan Erkan, geçen hafta uluslararası yatırım bankalarının araştırma birimlerinin yöneticileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Erkan'ın uluslararası yatırım bankası yöneticileriyle Türkiye piyasalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu, yaklaşımları ile değerlendirmelerini aldığı öğrenildi.
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi alan Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine 2 eğitim programını da tamamladı.
Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.
First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.
Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.
Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.
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