TMO’dan hububat alımı açıklaması

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hububat hasadı Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Kıyı Ege'de yoğun bir şekilde devam etmekte olup Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde ise lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hububat hasadı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olmakla birlikte yoğunlaşarak devam etmektedir. TMO hububat alım fiyatları 6 Haziran 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ekmeklik buğdayda 8 bin 250 TL/Ton, arpada ise 7 bin TL/Ton olarak açıklanmıştır. Bu fiyatlara ek olarak Bakanlığımız tarafından hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa üreticilerimize buğdayda bin TL/Ton ve arpada 500 TL/Ton ilave hububat üretim primi desteği verilecektir. TMO, hububat alımları için 310'u kendi iş yeri, 230'u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500'ün üzerindeki noktada alım faaliyeti göstermektedir" ifadelerine yer verildi.