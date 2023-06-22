22 Haziran 2023, Perşembe
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Merkez Bankası’nın faiz artırımı ne anlama geliyor? Ekonomist Abdülkadir Develi yorumladı
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırımına gitti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'ye yükselttiğini açıkladı. Peki Merkez Bankası’nın faiz artırımı ne anlama geliyor? Bundan sonra hangi adımlar atılacak? Faiz artırımı sürecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayını katılan ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi değerlendirdi. Develi, “Merkez Bankası’nda bir artış bekleniyordu. 15 bandında olması tahminlerin altında kaldı. Temkinli bir artış yapıldı. Burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in söylediği gibi kademeli bir geçişten bahsediliyor. Bu da faizlerin yüzde 15 çıkmasıyla vuku bulmuş oldu.” ifadelerini kullandı.