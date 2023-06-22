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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Ezber bozan tahmin

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 09:34
Merkez Bankası Para Politikası kurulu bugün toplanıyor. MB faiz için ne diyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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