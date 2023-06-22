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Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Faiz kararı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 08:36
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek ve bugün faiz kararını açıklayacak. Peki beklenti ne yönde? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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