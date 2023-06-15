Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tüketiciyi aldatanlara 39,5 milyon lira ceza kesti
Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara 39,5 milyon lira ceza kesti.
Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım ile dur diyerek geçit vermedi.
Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 adet dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bularak, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 9 milyon 713 bin 552 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 12 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.
YILIN İLK 5 AYINDA 39,5 MİLYON LİRA CEZA
Yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1031 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 39 milyon 555 bin 306 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 28 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.
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