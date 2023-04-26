TOGG’da ucuz kredinin püf noktaları! Ayda 3 bin TL cepte

Şu anda Ziraat Bankası'nda taşıt kredisi faizi yüzde 1.65. Vakıfbank'ta yüzde 1.61. Halkbank'ta ise yüzde 1.59 seviyesinde. Üç kamu bankasında da 800 bin ila 1 milyon 200 bin TL'lik bir otomobil için araç fatura bedelinin yarısına kadar kredi alınamıyor. Yeni paketle birlikte 953 bin TL fatura bedeli olan Togg için 476 bin TL, 1 milyon 55 bin TL olan orta paketli segment için 500 bin TL, 1 milyon 215 bin TL satış fiyatı olan üst segment Togg için 600 bin TL kredi alınabilecek.