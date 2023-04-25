Togg için 0,99 oranla kredi kolaylığı

Togg kredi desteği müjdesi Başkan Erdoğan'dan geldi. Peki Togg kredi oranı ne kadar olacak? Hangi bankalar kredi verecek? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.

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