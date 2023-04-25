25 Nisan 2023, Salı
Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu!
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir grup genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, sosyal medya üzerinden davette bulundu. Anadolu rengindeki Togg T10X ile davete gelen Bakan Varank, gençlerin araca olan yoğun ilgisinin ardından Togg çekilişi yaptı. Çekilişin ardından Bakan Varank gençlerle, Mudanya caddelerinde Togg ile tur attı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:32
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