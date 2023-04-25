Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin sosyal medya Bursa'nın Mudanya ilçesine Anadolu rengindeki Togg T10X ile davetteki yerini aldı.

BAKAN VARANK GENÇLERİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Gençler ile sosyal medyadan yaptığı sürpriz davetlerle bir araya gelen Bakan Varank'a çağrı, bu kez gençlerden geldi. Bursa'dan milletvekili adayı olan Bakan Varank, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk'ün Mudanya davetine kayıtsız kalmadı.

Temiztürk, "Davet sırası bizde! Sayın Bakanım, Abdal'da gençlerle yaptığınız sohbet hala dillerde. Ama Mudanyamızın sahili de dillere destandır. Bu vesileyle sizleri yarın akşam toplu değil Togg'lu bir şekilde Mudanya sahiline gençlerle sohbete davet ediyoruz. Çaylar bizden." mesajını paylaştı