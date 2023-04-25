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Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu!

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir grup genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, sosyal medya üzerinden davette bulundu. Anadolu rengindeki Togg T10X ile davete gelen Bakan Varank, gençlerin araca olan yoğun ilgisinin ardından Togg çekilişi yaptı. Çekilişin ardından Bakan Varank gençlerle, Mudanya caddelerinde Togg ile tur attı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:32
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Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu! Yoğun istek üzerine Togg çekilişi yaptı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerin sosyal medya Bursa'nın Mudanya ilçesine Anadolu rengindeki Togg T10X ile davetteki yerini aldı.

BAKAN VARANK GENÇLERİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Gençler ile sosyal medyadan yaptığı sürpriz davetlerle bir araya gelen Bakan Varank'a çağrı, bu kez gençlerden geldi. Bursa'dan milletvekili adayı olan Bakan Varank, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk'ün Mudanya davetine kayıtsız kalmadı.

Temiztürk, "Davet sırası bizde! Sayın Bakanım, Abdal'da gençlerle yaptığınız sohbet hala dillerde. Ama Mudanyamızın sahili de dillere destandır. Bu vesileyle sizleri yarın akşam toplu değil Togg'lu bir şekilde Mudanya sahiline gençlerle sohbete davet ediyoruz. Çaylar bizden." mesajını paylaştı

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Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu! Yoğun istek üzerine Togg çekilişi yaptı!

Bunun üzerine Bakan Varank da sosyal medyada Temiztürk'ün paylaşımını alıntılayarak "O zaman akşam Mudanya'dayız" diyerek davete icabet edeceğini bildirdi. Bakan Varank, akşam saatlerinde Mudanya Mütareke Meydanına Anadolu rengi Togg ile geldi. Kırmızı T10X'e Mudanyalıların yoğun ilgisi gösterdi.

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Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu! Yoğun istek üzerine Togg çekilişi yaptı!

"TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRMANIN DERDİNDEYİZ"

Burada gençlere bir konuşma yapan Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin Türk milletinin 60 yıllık hayali olduğunu söyleyerek "Biz 21 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın derdindeyiz. Taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Türkiye'nin otomobili gibi projelerde Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Bizim yaptıklarımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. İstiyoruz ki biz gençlerimizin desteği ile biz bu yürüyüşe devam edelim." dedi.

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Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu! Yoğun istek üzerine Togg çekilişi yaptı!

"TOGG'DA ÇALIŞAN YÜZLERCE GENÇ BU PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ"

Varank, gençlere inandıklarını, güvendiklerini ve kabiliyetlerinin yüksek olduğunun farkında olduklarını ifade ederek "İşte Türkiye'nin Otomobili Togg'da çalışan yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. İnsansız hava araçları (İHA) üreten BAYKAR'da genç kardeşlerimiz enerjilerini, coşkularını ortaya koyuyorlar, projeleri hayata geçiriyorlar. Genç kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılının mimarı gençler olacak biz de onlara destek vereceğiz." diye konuştu.

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Gençler davet etti Bakan Varank Mudanya’nın yolunu tuttu! Yoğun istek üzerine Togg çekilişi yaptı!

"GELECEK KIYASI YAPAMAZSANIZ, VİZYON KIYASI YAPIN"

Gençlerin "Biz iktidarda sizi gördük o günleri yaşamadık. Siz bizim önümüze ne koyuyorsunuz, bize ona anlatın" dediğini bildiren Varank, "Biz de diyoruz ki evet haklısınız geçmiş gelecek kıyası yapamazsınız ama vizyon kıyası yapabilirsiniz. Sizin önünüzde Türkiye'nin yerli ve mili gözlem uydusu projesini kim getiriyor? Türkiye'nin otomobili projesini kim getiriyor? Türkiye'nin teknoparklarını artırmayı size kim vadediyor? Siz de bunun kıyasını yapabilirsiniz. Mili Uzay Projesinden kim bahsediyor? Tekno girişimcilikten kim bahsediyor? Bunun kıyasını yapabilirsiniz." dedi.