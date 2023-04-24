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Togg'a özel kredi imkanı! Araç bedelinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizli kredi! Başkan Erdoğan müjdeyi Manisa'da duyurdu

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Togg’a özel kredi imkanı! Araç bedelinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizli kredi! Başkan Erdoğan müjdeyi Manisa’da duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da düzenlenen mitingde halka seslenirken, kamu bankları tarafından Togg'a özel kredi verileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan detayları da aktarırken "Togg'un ücretinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizle kredi imkanı tanınacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye'de seçimlere az bir süre kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da gerçekleştirdiği miting programında Türkiye'nin yeni gururu Togg'a özel kredi imkanının detaylarını paylaştı.

Togg'un ücretinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizle kredi imkanı tanınacağını söyleyen Başkan Erdoğan Togg'a ilişkin de konuştu.

TOGG'DA ARAÇ BEDELİNİN YARISI KADAR KREDİ İMKANI

Ben buraya Gemlik'ten geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar.

GEMLİK'TE TOGG'U KULLANDIM

Bugün ben de Gemlik'te Togg'u kullandım tekrar. Gemlikliler bizi bırakmadılar. Durmak yok yola devam dediler. Miting alanına o şekilde geçtik resmî rakamı aldım 60 bin kişi dediler. Şimdi burası da muhteşem. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bunların verdikleri sözlerden tuttukları var mı?

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