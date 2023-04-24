Togg’a özel kredi imkanı! Araç bedelinin yarısı kadar 36 ay vadeyle 0,99 faizli kredi! Başkan Erdoğan müjdeyi Manisa’da duyurdu

TOGG'DA ARAÇ BEDELİNİN YARISI KADAR KREDİ İMKANI

Ben buraya Gemlik'ten geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar.