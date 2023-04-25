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Ticari araçlarda 2023 ÖTV indirimi ne zaman başlayacak, başladı mı? Kimleri kapsıyor, başvuru şartları neler? Taksi, minibüs, otobüs, dolmuş...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Ticari araçlarda 2023 ÖTV indirimi ne zaman başlayacak, başladı mı? Kimleri kapsıyor, başvuru şartları neler? Taksi, minibüs, otobüs, dolmuş...

Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa ÖTV indirimi müjdesi Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Detaylarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında, "Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?", "ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor?" sorusunun cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detayları...

Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne zaman başlayacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa verdiği müjdenin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs gibi pek çok araca indirim gelecek. Peki ÖTV indirimi ne kadar, kaç TL olacak? Ticari araçlara ÖTV indirimi geldi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başlaması bekleniyor.

ÖTV DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

*Şehir içi taksi,

*Dolmuş,

*Minibüs,

*Midibüs,

*Otobüs,

*Çekici işletmeciliği,

Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Otomobilini veya ticari aracını yenilemek isteyen esnaf sadece KDV ödeyerek sıfır araca sahip olacak. 2023 yılında uygulanan ÖTV oranlarına göre uygulama şu şekilde yapılıyor:

1600cc'ye kadar oranlar:

HESAP 1:

Aracın satış bedeli: 600.000 TL
Aracın vergisiz bedeli: 282.486 TL (matrah)
ÖTV oranı: Yüzde 80
ÖTV tutarı: 225.989 TL
KDV oranı: Yüzde 18
KDV tutarı: 91.525 TL
Esnafın ödeyeceği KDV: 50.848 TL
Esnafın ödeyeceği tutar: 333.334 TL
Esnafın cebinde kalan: 266.666 TL

HESAP 2:

Örneğin satış fiyatı 500 bin TL olan bir otomobilde esnafın kazancı şöyle hesaplanacak:

Aracın satış bedeli: 500.000 TL
Aracın vergisiz bedeli: 235.405 TL (matrah)
ÖTV oranı: Yüzde 60
ÖTV tutarı: 141.243 TL
KDV oranı: Yüzde 18
KDV tutarı: 67.797 TL
Esnafın ödeyeceği KDV: 42.373 TL
Esnafın ödeyeceği miktar: 277.778 TL
Esnafın cebinde kalan: 222.222 TL

HESAP 3:

Örneğin satış fiyatı 400 bin TL olan bir otomobilde esnafın kazancı şöyle hesaplanacak:

Aracın satış bedeli: 400.000 TL
Aracın vergisiz bedeli: 188.324 TL (matrah)
ÖTV oranı: Yüzde 50
ÖTV tutarı: 94.162 TL
KDV oranı: Yüzde 18
KDV tutarı: 50.848 TL
Esnafın ödeyeceği KDV: 33.899 TL
Esnafın ödeyeceği miktar: 222.223 TL
Esnafın cebinde kalan: 177.777 TL

"TİCARİ ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ SEVİNDİRİCİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV indirimi haberinin esnaf ve sanatkarlar camiası adına sevindirici olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Talebimiz üzerine ticari araçların değişimi için getirilen ÖTV indirimi esnaf ve sanatkarlar camiamız açısından olumlu. Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme" dedi.

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