Başkan Erdoğan Gemlik'te Togg direksiyonunda! Yoğun ilgi arasında araç içi görüntülerinde eğlenceli anlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli akıllı cihaz Togg'dan araç içi görüntüler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlandı. Vatandaşların yoğun ilgisi arasında araçla ilerlemekte zorlanan Başkan Erdoğan kendisine sevgi gösterirsinde bulunan vatandaşlara da el sallayarak karşılık verdi. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN TOGG İLE GELDİ
Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi. Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti.
ARAÇ İLE İLERLEMEKTE ZORLANDI
Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı. Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.
"BU MİLLET NE ZEKİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.
BİR İSTEĞİNİZ VAR MI DİYEN GENCE "ÇOK ÇALIŞ"
Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı. Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Erdoğan, gencin "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna "Çok çalış." karşılığını verdi.
Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav giriş ekranı ne zaman açılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- Anında 10-20-30 yıl gençleşme etkili! Cildinizi kolajen deposu haline getirin! A vitamini ile Kırışıklık, egzama, cilt kanserine set çekin!
- Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! Yeni rolü çok konuşulacak! İşte o isim...
- 8 YILA 80 YIL SIĞDIRAN PADİŞAH! OSMANLI TOPRAKLARINI 2.920 günde TAM 3 KATINA ÇIKARDI! DOĞUNUN FATİHİ...
- Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 yılı Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
- Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattı ne zaman açılacak, bir hafta ücretsiz mi? Ankara Sivas arası kaç dakika olacak?
- TEKNOFEST nedir? TEKNOFEST 2023 bu yıl ne zaman, nerede yapılacak? Ziyaret saatleri...
- Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
- Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?
- Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED faiz kararı ne olur?
- Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başladı mı? Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası ne zaman?