Başkan Erdoğan Gemlik’te Togg direksiyonunda! Yoğun ilgi arasında araç içi görüntülerinde eğlenceli anlar

BİR İSTEĞİNİZ VAR MI DİYEN GENCE "ÇOK ÇALIŞ"

Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı. Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Erdoğan, gencin "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna "Çok çalış." karşılığını verdi.

Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.