Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Vergiden sonra prim desteği | Bağ-Kur’lulara SGK’dan teşvik yağıyor





837 BİN ESNAF İSTİSNADAN YARARLANIYOR



Basit usulde vergilendirilen berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servis işleticisi ve benzeri esnafın 2021 kazançlarından başlamak üzere gelir vergisi istisnası getirilmişti. Bugün 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanırken aynı zamanda KDV muafiyetinden de yararlanıyor. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı ise 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlar da yıllık hasılatı 220 bin lirayı aşmayanlar, bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulden yararlanabiliyor. Pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olabiliyor.