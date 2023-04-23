Savunmada gurur günü! Yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Üçüncü nesilden öte bir tank
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yeni Altay tankı, testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Türk ordusunun karadaki hakimiyetini artıracak olan Yeni Altay tankının TSK'ya teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada TSK'nın envanterine giren Altay Tankı için "Üçüncü nesilden öte bir tank" ifadesini kullanırken, savunmada yerli ve millik oranı için "Dışa bağımlılık yüzde 20 seviyede" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'ne açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sevgili Sakaryalılar, Savunma sanayimizin değerli çalışanları, hepinizi selamlıyorum. Bugün son günü idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nızı tebrik diyorum. Akyazı'da bugün farklı törenler mi desem kutlamalar mı desem... siyasetin böyle bir özelliği var selam vermeden çıkmanın faturası ağır çıkar. Bugün bu Altay tankının teslim edilmesi bize ayrı bir güzellik kattı. Öncellikle bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimiz Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şükranla yad ediyorum. Bugün bir başka gurur verici projemizin; Altay tankının test için teslim törenini yapıyoruz.
"KARA ARACI ALANINDA TÜM İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILAR HALE GELDİK"
Şimdiye kadar bu kapsamda pek çok araç ürettik. Çok sayıda aracın üretimini başarıyla geliştirdik. Yine fırtına obüslerini ordumuzun hizmetine sunduk. Çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk. Bunlarla birlikte araçlarımızdaki silah sistemlerini anti tank mühimmatlarını üretiyoruz. Kara aracı alanında çok şükür tüm ihtiyaçlarımız karşılar hale geldik. Bunula da yetinmiyor dost ve müttefik ülkelere destek oluyoruz. Çatışma bölgesinde sınan araçlarımız başarılı olmuştur. Değerli arkadaşlar yeni Altay Tankı ile savunma sanayisi atılımları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Diğer savunma projeleri gibi pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen pes etmedik. Daha iyisini için canla başla çalıştık. Bilhassa mühendislerimiz büyük emek harcadılar. Yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Ortaya yeni Altay çıktı.
"ALTAY'I YERLİ MOTOR İLE ENVANTERDE ALACAĞIZ"
Beka kabiliyetinin de güçlendirdik. Yeni Altay 3. nesilden de öte bir hâle geldi. Ordumuz tarafında testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız. Diğer yandan Arifiye fabrikasıyla ilgili hani diyorlar ya 'Katar'a sattılar.' Burada yüzde 51'i bize aittir, yüzde 49 Katar'a aittir. Bunu bilmeden yalan üstüne yalanla engel olamaya çalıştılar. Arifiye tesislerinde 400 beygir ilk yerli ve milli motorların üretim çalışmalarına başladık. İnşallah Altay'ı yerli motor ile envanterde alacağız. Yeni Altay Tankı'nın bu coğrafyada görev yapacağına inanıyorum. Projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Yeni Altay'ların ülkemize milletimize hayırlı olması diliyorum.
"HEDEFİMİZİ TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİ OLARAK BELİRLEDİK"
Savunma Sanayinde geliştirilen her ürünün yanından çok ciddi bir emek ve sabır vardı. Büyük takdir toplayan SİHA'larımız, tanklarımız böyle ortaya çıktı. Burada işe paradigmayı değiştirmeye başladık. 20 yıl önce tabanca üretemiyorduk. Şimdi ne oldu tabancanın daniskasını üretiyoruz.. Mesele inanmak, azmetmek. Erbakan hocanın her zaman bir lafı vardır Mesele inanacaksın, sonra neticesini alacaksın. Bütün bunların envai çeşidini özel sektörde de, devlet olarak da üretir hale geldik. Bize her zaman 'yapamayız' diyenlere inat en iyisi yaparak yola koyulduk. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışardan lamama yoluna gittik. Daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıya kilitlendik. 20 yılda dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük. Savunma projelerimiz, 75 milyar dolarlık bir proje hacmine ulaştı. Geçtiğimiz sene 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Sadece son bir kaç hafta içerisinde gurur kaynağı olacak projeyi mutluluğunu yaşattık. TCG Anadolu'yu denizlerle kavuşturduk. Gökbey test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Bugün savunma sanayi alanından 2 binden fazla firmamız faaliyet gösteriyor.
TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni ALTAY" adıyla yeniden tanımlandı.
"TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI"
Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.
SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRİLDİ
Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.
Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.
TESTLERİN TAMAMLANMASIYLA ENVANTERE ALINMAYA BAŞLANACAK
Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.
3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.
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