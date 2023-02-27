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Kılıçdaroğlu-Okuyan görüşmesinin perde arkası! Akşener gençleri organize etti

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Giriş: 27.02.2023 12:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan'ın CHP'den kovulmasıyla sonuçlanan 'dosya' krizinin perde arkası ortaya çıktı. Yaşar Okuyan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu dosyada, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için genç grupları organize ettiği suçlaması yer aldı.
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