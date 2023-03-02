TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu! Depremzedelerin evlerinin yeniden inşasına başlanıyor! Bakan Kurum görüntüleri paylaştı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu bildirdi.