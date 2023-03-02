TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu! Depremzedelerin evlerinin yeniden inşasına başlanıyor! Bakan Kurum görüntüleri paylaştı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı paylaşımda deprem bölgesine yapılması planlanan TOKİ konutları için ilk kazmanın vurulduğunu söyledi. Bakan Kurum ayrıca çalışmalara ilişkin bir de video paylaştı. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu bildirdi.
KALICI KONUT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
İLK ETAPTA 1340 KONUT
Paylaşımında bölgedeki kazı çalışmalarına yönelik videoya da yer veren Kurum, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu." ifadelerini kullandı.
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