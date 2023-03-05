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90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023
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90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?

"90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çeşitli kurumlarda taşeron olarak görev alan işçiler kadro için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki yasal düzenlemeler tamamlanmıştı. Taşeron olarak çalışan 90 bin işçi bu çalışmadan yararlanamadı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?

"90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 90 bin taşeron işçi kamuda işçi statüsüne geçebilmek için çalışmanın tamamlanmasını bekliyor. Çalışmanın tamamlanması ile hangi kurumlarda çalışan işçilere kadro verileceğini belli olacak. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Meclis çalışmalarına 21 gün boyunca ara verdi. Bu sebeple görüşülen konular ve yapılan çalışmalar sekteye uğradı. Meclis'in ilk gündemi deprem bölgesinde atılacak adımlar, EYT, vergi affı olacak. Sonrasında ise Taşerona kadro konusunun çözüme kavuşması bekleniyor.

Taşerona kadro konusunda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar habere eklenecektir.

HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA KADRO VERİLECEK?

Taşerona kadro konusunda çalışmalar devam ediyor. Hastane, belediye ve diğer kurumlarda işçi statüsünde çalışacaklara kadro çıkıp çıkmayacağı çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak.

Çalışma sona erdikten sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Milletvekillerinin imzası ile birlikte yasa tasarısı kabul edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MECLİS ÇALIŞMALARINA BUGÜN BAŞLIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası verdiği aranın ardından 28 Şubat Salı günü tekrar açıldı.

Meclis bugün saat 15.00'da ilk oturumuna başlayacak. Uzun bir ara sonrası TBMM'nin gündemindeki en önemli konu başlıklarından birisi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi olacak.

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