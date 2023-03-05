90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Belediye şirket işçilerine kadro görüşmeleri başladı mı?

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından Meclis çalışmalarına 21 gün boyunca ara verdi. Bu sebeple görüşülen konular ve yapılan çalışmalar sekteye uğradı. Meclis'in ilk gündemi deprem bölgesinde atılacak adımlar, EYT, vergi affı olacak. Sonrasında ise Taşerona kadro konusunun çözüme kavuşması bekleniyor.