Bakan Murat Kurum görüntülerini paylaştı: "Yakında vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız"

İLK ETAPTA 264 AİLE YAŞAYACAK

"Şu anda Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz. Depremzedeler için burada yapılan geçici barınma alanlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 150 bin metrekare alana bin 300 ailenin yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturuluyor. İlk etapta 264 ailenin yaşayabileceği prefabrik yapılar Emlak Konut tarafından depremzedelere teslim edilecek."