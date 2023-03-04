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Bakan Murat Kurum görüntülerini paylaştı: "Yakında vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2023
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Bakan Murat Kurum görüntülerini paylaştı: Yakında vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden barınma alanlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Sadece geçici prefabrik evler değil, afetzede kardeşlerimiz için okulları, sağlık ocağı, oyun alanları, camisiyle bir yaşam alanı hazırlıyoruz. Yakında vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı devam eden barınma alanlarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Sadece geçici prefabrik evler değil, afetzede kardeşlerimiz için okulları, sağlık ocağı, oyun alanları, camisiyle bir yaşam alanı hazırlıyoruz. Yakında vatandaşlarımızı misafir etmeye başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

İLK ETAPTA 264 AİLE YAŞAYACAK

"Şu anda Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz. Depremzedeler için burada yapılan geçici barınma alanlarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 150 bin metrekare alana bin 300 ailenin yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturuluyor. İlk etapta 264 ailenin yaşayabileceği prefabrik yapılar Emlak Konut tarafından depremzedelere teslim edilecek."

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