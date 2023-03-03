İş dünyası teyakkuzda! Marmara’da 300 riskli tesis var!

ENVANTER ÇIKARILMALI

Uzmanlara göre, olası depremlerde meydana gelebilecek kaza senaryoları modellemesi yapılarak önceden önlemler alınması, kimyasal maddelerin envanterinin çıkarılarak, bunlardan kaynaklanabilecek sorunların nasıl bertaraf edileceğinin belirlenmeli. Ayrıca Marmara havzasındaki enerji santrallerinin de afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Öte yandan uzmanlar, Marmara Bölgesi'ndeki sanayi tesissilerinin yüzde 60'lık bölümünün 99 depremi sonrası yapılmış olmasının binalar açısından önemli bir avantaj olduğunu vurguluyor.

ÖNLEM ALIYORUZ

Sabah'ın haberine göre, İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörüyle ilgili raporların hatırlatılması üzerine, "Kimya sektörü yangın, patlama vb. büyük kazaların oluşumunu önlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla SEVESO bildirimleri ile denetime tabi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetliyor. Gerekli önlemleri alarak herhangi bir doğal afeti veya kazayı yaşamamayı diliyoruz" dedi. Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Koçak ise sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir envanter çalışmasına acilen ihtiyaç olduğunu belirtti.