İş dünyası teyakkuzda! Marmara’da 300 riskli tesis var!
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle sarsıldı. Yaşanan asrın felaketinin ardından olası Marmara depremi tartışılmaya başlandı. Türkiye sanayisinin yüzde 60’ı Marmara’da. İş dünyası teyakkuzda, yol haritaları belirleniyor. Raporlara göre, en az 300 riskli tesis bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Türkiye'deki sanayi tesislerinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Marmara Bölgesi güçlü ekonomisi sayesinde yıllardır Anadolu'daki afet yaralarının sarılmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak uzmanlara göre, olası bir Marmara depremi ülke ekonomisinin şah damarında gerçekleşmiş olacak. Bu nedenle bölgedeki konut stoklarının güvenliği kadar sanayi tesislerinin de depreme dayanıklı hale gelmesi büyük önem taşıyor. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası Marmara'da, 200 ton susuz amonyak maddesi havaya dağılmış, 1.200 ton kriyojenik sıvı oksijeni serbest kalmış, TÜPRAŞ petrol rafinerisinde yangınlar ve birçok kimyasal kaza yaşanmıştı. 99 depremi sonrası çıkarılan yasalarla riskli sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu şehir dışına alındı.
Fakat son yıllarda aşırı göç alan İstanbul ve Marmara'daki riski sanayi tesisleri yeniden şehir içinde kaldı. Şu anda Marmara'daki riskli üretim tesisleri arasında ilk sırada LPG depoları, kimya hammadde ve atık bertaraf tesisleri, azot-fosfor depoları, liman ve depolama tesisleri, yer altı ve yer üstündeki askeri mühimmat depoları, radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, organik peroksit tesisleri, veri depoları, kanserojen maddeler geliyor. Elektrik Mühendisleri ve Mühendis ve Mimarlar Odası raporlarına göre, bu sektörlerde faaliyet gösteren en az 300 yapının taşınması ya da şehir dışına alınması gerekiyor.
ENVANTER ÇIKARILMALI
Uzmanlara göre, olası depremlerde meydana gelebilecek kaza senaryoları modellemesi yapılarak önceden önlemler alınması, kimyasal maddelerin envanterinin çıkarılarak, bunlardan kaynaklanabilecek sorunların nasıl bertaraf edileceğinin belirlenmeli. Ayrıca Marmara havzasındaki enerji santrallerinin de afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Öte yandan uzmanlar, Marmara Bölgesi'ndeki sanayi tesissilerinin yüzde 60'lık bölümünün 99 depremi sonrası yapılmış olmasının binalar açısından önemli bir avantaj olduğunu vurguluyor.
ÖNLEM ALIYORUZ
Sabah'ın haberine göre, İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörüyle ilgili raporların hatırlatılması üzerine, "Kimya sektörü yangın, patlama vb. büyük kazaların oluşumunu önlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla SEVESO bildirimleri ile denetime tabi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetliyor. Gerekli önlemleri alarak herhangi bir doğal afeti veya kazayı yaşamamayı diliyoruz" dedi. Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Koçak ise sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir envanter çalışmasına acilen ihtiyaç olduğunu belirtti.
DÜNYA TEYAKKUZA GEÇTİ
Ayhan Zeytinoğlu
"KİMYANIN YÜZDE 27'Sİ KOCAELİ'NDE"
Türkiye imalat sanayisinin yüzde 13'ünü, otomotivin yüzde 40'ını, kimyanın yüzde 27'sini, demir çeliğin yüzde 19'unu bünyesinde barındıran Kocaeli'nde sanayiciler teyakkuza geçti. Kocaeli Sanayi Odası, şehirdeki sanayi tesisleriyle anket yaptırdı. Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "1989'dan bu yana şehrimizdeki 65 kimya tesisi arasında telsiz ağı kurduk. Şimdi de uydu telefonu ağı kuracağız. 4 Mart'ta Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Şerif Barış ve meslek komitelerinin katılımıyla yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.
Akgün Altuğ
FABRİKALARIN % 99.8'İ ÇELİK KONSTRÜKSİYON
1999'DA yaşanan büyük depremden ağır hasar alan Sakarya'da sanayi tesisleri betonarme yapılarda üretim yapmıyor. Şehir Toyota, TIRSAN, Otokar gibi birçok önemli sanayi şirketine ev sahipliği yapıyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "OSB'lerdeki tesislerin yüzde 99.8'i çelik konstrüksiyon. Sanayi yapılarımızın tamamı depreme hazırlıklı. Üretim tesisi olarak deprem öncesinden kalma yapımız yok denecek kadar az" diye konuştu
İbrahim Burkay
SANAYİCİLER TESPİT YAPTIRSIN
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, kentte düzensiz sanayi alanlarında faaliyet gösteren firma oranının yüzde 53 olduğunu belirterek, "Şehir içine sıkışış kalmış firmaların sayısı 8 bin civarında. Tehlikeli iş kollarının da bulunduğu bu firmalar planlı alanlara taşınmalı" dedi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Marmara'da sanayicilerin binasının durumunu tespit ettirmesi gerektiğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEMUR ENFLASYON FARKI 3 MART | 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar olacak? 2 aylık enflasyon farkı son dakika ne kadar oldu?
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico mücadelesi...
- Resmi Gazete yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 3 Mart Resmi Gazete saat kaçta yayımlanacak? İşte alınan kararlar...
- Kısmetse Olur 64.BÖLÜM İZLE! 2 Mart 2023 Kısmetse Olur yeni bölüm full HD izle! Yeni bölümde neler olacak?
- Bunu yapmak hastalık riskini artırıyor! Eğer o ilacı kullanıyorsanız demans olabilirsiniz! Direkt beyni etkiliyor
- EYT'linin promosyon miktarı netleşti! Tek tek açıklandı, 8.500 liraya kadar çıktı! Ödeme tablosu güncellendi! 5.250, 6.750, 7.500 TL 'ye kadar...
- İŞKUR açık iş ilanları listesi! KPSS'siz ve düşük KPSS ile 18.130 memur ve personel alımı başladı! Temizlik, güvenlik, sağlıkçı, zabıta...
- Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...
- Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 4 veri kaldı, SSK, Bağkur'lu emekli ve memur için %6 zam! Ek artış ve intibak yolda! 5.500, 6.250, 7.250 maaş alanlar...
- CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MART | Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Çeyrek altın bugün ne kadar?
- 6'lı masa adayı kim oldu son dakika? 2 Mart 6'lı masa Millet ittifakı adayı kim olacak, toplantı bitti mi? Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu?
- 2023'te hangi otomobil kaç adet satıldı? En fazla satılan araba modelleri belli oldu! İşte satış rakamları