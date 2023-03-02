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İstanbul DEPREME hazır mı? Hangi ilçeler RİSKLİ? Avcılar, Beylikdüzü... Uzman isim A Haber'de anlattı
Asrın felaketi akıllara İstanbul'da beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Peki megakent olası bir felakete ne kadar hazır? İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Depreme karşı hangi çalışmalar yapıldı? 1,5 milyon konut nereye taşınacak? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı riskli ilçeleri tek tek harita üzerinde anlattı.