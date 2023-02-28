28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Beklenen Marmara depreminde iki fay birleşebilir! Aralarında sadece 100 kilometre var! Osman Bektaş uyardı: Elbistan ve Kahramanmaraş depremi gibi...

Beklenen Marmara depreminde iki fay birleşebilir! Aralarında sadece 100 kilometre var! Osman Bektaş uyardı: Elbistan ve Kahramanmaraş depremi gibi...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
ABONE OL
Beklenen Marmara depreminde iki fay birleşebilir! Aralarında sadece 100 kilometre var! Osman Bektaş uyardı: Elbistan ve Kahramanmaraş depremi gibi...

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi depreminin ardından bölgede 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki artçı deprem yaşandı. Yaşanan depremin ardından Deprem uzmanı Prof.Dr. Osman Bektaş A Haber ekranlarında olası yeni depremleri yorumladı. Bektaş bölgedeki stres yükünün güneye doğru gittiğini yönelik tahminlerin olduğunu vurgularken beklenen İstanbul depremi için de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgede 4,5 ve 4,1 büyüklüğünde iki yeni depremin ardından Deprem uzmanı Prof.Dr. Osman Bektaş A Haber ekranlarında yaşanan depremi yorumladı.

"YORGUN BİNALAR YIKILABİLİR"

Artçı depremler şu ana kadar yıkılmayan yorgun binaları yıkabilir. Bu yüzden riskli olan yerlere girilmemeli. Can güvenliği açısından bu binalara girilmemesi çok çok önemli.

TÜRKİYE'NİN HER YANI DEPREM KUŞAĞI

Artçı depremlerin dolaylı olarak etkileri oluşan heyelanlara da görüyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi. Türkiye'nin her yanı deprem kuşağıdır.

GÜNEYE DOĞRU GİDİYOR GİBİ GÖZÜKÜYOR

Bölgede stres transferi sürüyor. 7.8 ve 7.6'lık depremlerin enerjileri farklı bölgelere yöneliyor. İsrail'de de bu depremler sonrası bir panik oluştu. Stres transferi güneye doğru gidiyor gibi gözüküyor.

KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA DEPREMLERE NEDEN OLABİLİR

Bu stres transferi Kuzey Anadolu fay hattında da depremlere neden olabilir. Bu iki deprem tüm fay hatlarına yeni bir düzenleme getirdi. Deprem kümeleri göreceğiz. En az 1-2 yıl daha bu tarz depremler yaşayacağız.

ENERJİ HANGİ FAYLARDA BİRİKTİ?

Hangi faylarda enerji biriktiği önemli. Böyle bir deprem sonrası nasıl oldu da diğer fayı tetiklendi? Bu ABD'liler tarafından da merak ediliyor.

İSTANBUL'DA DA MARAŞ'TAKİ GİBİ DEPREM OLABİLİR

Marmara'da paralel faylar var. Kuzey'de İstanbul güneyde Bursa'dan geçen iki fay var. Arasında 100 kilometrelik bir mesafe var. Burada Elbistan ile Maraş depremi gibi bir deprem olabilir.

Kahramanmaraş ve Kayseri’de deprem

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA