03 Mart 2023, Cuma
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Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı

Elektrik motorlu binek otomobiller için özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyenlerden, yüzde 10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya artırıldı. Motor gücü 160 kW'ı geçenlerden yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

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