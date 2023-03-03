Fırsatçılar yine ortaya çıktı! Kuş gribini bahane edip yumurta fiyatlarını yükselttiler





YÜZDE 5'İ BULMUYOR

Türkiye'de toplam 120 milyon adet tavuk var. Afyonkarahisar'ın Başmakçı'da 2 milyon 850 bin, Denizli'nin Honaz'da ise 500 bin olmak üzere toplam 3 milyon 350 bin adet tavuk itlaf edildi.