Olası Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim sismik boşluğa dikkat çekti: "Bu bölge 1766'dan beri kırılmadı"

MARMARA DENİZİ'NDE SİSMİK BOŞLUK BULUNUYOR

Marmara Denizi'nin olduğu bölge 1766'dan beri kırılmadı. Marmara Denizi'nde sismik boşluk var ve tehlike burada. Burada da bir deprem bekleniyor. Eğer deprem tek parça olursa daha büyük bir deprem bekliyoruz. 7.4 büyüklüğünde olabilir.