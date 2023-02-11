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Olası Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim sismik boşluğa dikkat çekti: "Bu bölge 1766'dan beri kırılmadı"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Olası Marmara depremini tetikler mi? Uzman isim sismik boşluğa dikkat çekti: Bu bölge 1766’dan beri kırılmadı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken 10 şehirde çok büyük yıkımlar yaşandı. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken Deprem Uzmanı Tahir Serkan Irmak A Haber ekranlarında olası Marmara depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irmak bölgede oluşan sismik boşluğun altını çizerken "Bu bölge 1766'dan beri kırılmadı" ifadelerini kullandı. Peki Kahramanmaraş depremi Marmara depremini tetikler mi? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaşanan depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı etkileyip etkilemeyeceğine yönelik Jeofizik Mühendisi Tahir Serkan Irmak A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

SİSMİK BOŞLUK VAR

Sismik boşluk diye kavram var. Yedisu segmenti var. Bu segment için bir risk söz konusu.

BLOKLU ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR

2003 Bingöl, 2010 Kovancılar, 2020 Elazığ depremi. Depremler bloklu şekilde hareket ediyor. Aynı şey Kuzey Anadolu Fay Hattı için de geçerli. 1939 Erzincan depremi sonrası sırasıyla depremler oldu.

MARMARA DENİZİ'NDE SİSMİK BOŞLUK BULUNUYOR

Marmara Denizi'nin olduğu bölge 1766'dan beri kırılmadı. Marmara Denizi'nde sismik boşluk var ve tehlike burada. Burada da bir deprem bekleniyor. Eğer deprem tek parça olursa daha büyük bir deprem bekliyoruz. 7.4 büyüklüğünde olabilir.

İSTANBUL DA ETKİLENECEK

Bu deprem İstanbul Depremi olarak adlandırılıyor. Ancak bu deprem Marmara Denizi'nde olacak. Ama İstanbul'u etkileyecek. Ve bu bölgede büyük bir nufüs yoğunluğu var.

Olası Marmara depremini tetikler mi? OLASI MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

İşte depreme neden olan fay kırığının görüntüsü

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