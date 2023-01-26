26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kur korumalı mevduatta vergi istisnasını uzatma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kur korumalı mevduatta vergi istisnasını uzatma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
Kur korumalı mevduatta vergi istisnasını uzatma kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de geçerli olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA