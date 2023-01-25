Son dakika: EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı? EYT ilk maaşlar ne zaman alınacak? 2023 EYT SON DURUM
Emeklilite Yaşa Takılanlar son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın beklediği yasa için geri sayım başladı. EYT düzenlemesine yönelik yasanın çıkmasını bekleyenler,"EYT meclis'ten geçti mi? sorusuna yanıt arıyor. Emekli olmayı bekleyenlerlerilk maaşlarının ne zaman alınacağını da sorguluyor. İşte, EYT hakkında yapılan son dakika açıklaması!
Son dakika EYT açıklaması! EYT Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde.Düzenlemeyle beraber uzun süredir beklenen EYT sorunu da çözüme kavuşmuş olacak. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yapılacak düzenlemeye de değinerek "Sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirdik. EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz" demişti. 2 milyondan fazla kişiyi yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Peki, EYT Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı? İşte, konuya dair merak edilenler...
EYT MECLİS'E GELDİ Mİ?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?
EYT ile emekli olanların ne zaman maaş alacakları konusunda ise Akbaşoğlu, şu açıklamada bulundu, "EYT'yi Şubat ayı içinde yasalaştırıp, EYT'li kardeşlerimizin Mart ayında Maaş almalarına dönük takvimini gerçekleştireceğiz"
EYT ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
SSK için şartlar şu şekilde;
5.000 gün primi tamamlamak,
Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak
Bağ-Kur için şartlar şu şekilde;
Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.
Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:
- Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.
BORÇ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.
EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.
Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.
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