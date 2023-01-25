Son dakika: EYT Meclis’ten geçti mi, yasalaştı mı? EYT ilk maaşlar ne zaman alınacak? 2023 EYT SON DURUM

Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.