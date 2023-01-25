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EYT düzenlemesi TBMM'de! Vekillerin imzasına açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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EYT düzenlemesi TBMM’de! Vekillerin imzasına açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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