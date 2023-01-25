Son dakika | EYT'de staj ve çıraklık süreleri başlangıç sayılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Son dakika haberi...AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki staj ve çıraklık süreleri başlangıç sayılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin merak edilen soruyu cevapladı.
EYT düzenlemesinin hayata geçmesine sayılı günler kaldı. Peki staj ve çıraklık süreleri başlangıç sayılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin merak edilen soruyu cevapladı.
EYT DÜZENLEMESİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA GELMEDİ. NE ZAMAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULUR?
Zengin canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:" Bu konu çok teknik bir konu. Geçtiğimiz hafta SGK bir sunum yaptı. Onların sunumunu dinledikten sonra meselenin çok katmanlı olduğunu gördük. Bu kanun çıktığında hemen yararlanacak 2.5 milyon insanımız var. Birkaç yıl içerisinde yararlanması muhtemel insan sayısı 5 milyona ulaşıyor, çok ciddi bir sayı.
Çıktığı andaki ekonomik boyutu, hesaplar, ne kadar sorumluluk oluşturacak. İki bakanlık arasında özellikle Maliye Bakanlığı ile toplantı yaptık. Onlar da bunların hesaplanması ve en doğru şekilde ortaya konması için uğraşıyorlar.
EYT'de hem çalıştıkları gün hem prim süresini dolduranlarla ilgili değişen bir şey yok. Yaş ile ilgili beklenen bir zaman dilimi vardı. Emeklilikle ilgili 3 kriterden 2 tanesi sağlanıyor, EYT'de yaş ile ilgili konuda bir kolaylık getiriliyor.
Mali yükü ağır olan bir çalışma, 150 milyar TL'yi biraz daha aşacak gibi. Farklı prim türleri ödeyenler var, Bağkur ödeyenler var. Memurlar da bu işten istifade edecekler. Böyle bakıldığında 3 ana kategoride kendi içerisinde 3 ayrı başlığı olan farklı çalışma statüsü olan insanları ilgilendiren bir çalışmadan bahsediyoruz.
Çalışmalar devam ediyor. Beklenen mesele olduğu için insanları tedirgin etmeyi doğru bulmuyorum. İlk maaşlarını mart ayında alacak şekilde şubat ayında bu düzenlemeyi Meclis'te tamamlamayı hedefliyoruz. Son derece teknik bir çalışma, aynı anda iki Bakanlığın koordineli çalışması gerekiyor. Tam teklif Meclis'e gelene kadar iki Bakanlığın çalışması ile bu süreç tamamlanacak.
Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz.
STAJ VE ÇIRAKLIK SÜRESİNİN SİGORTA BAŞLANGICINA DAHİL EDİLMESİ DURUMU OLABİLİR Mİ?
Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye'nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var.
O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım."
BAKAN BİLGİN'DEN EYT MESAJI:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili "Teknik yazım süreci uzun sürüyor. Bu hafta Meclis'e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter" dedi. Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, düzenlemenin içeriğinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine "Değişmez" yanıtını verdi.
Bakan Bilgin, EYT'nin Hazine'ye toplam maliyetine ilişkin soruyu yanıtlarken de, "Toplam maliyetini söyleyemeyiz. Çünkü 2027'de emekli olacaklar da var. Bu yıl içerisinde 150 milyar lira civarında EYT'nin 2023 maliyeti, tahminim bu ama" bilgisini paylaştı.
İLK MAAŞ 1 MART'TA
EYT'deki prim borçlanmasının borç yapılandırma paketi kapsamına girip girmeyeceğine ilişkin soruya da Bilgin, şu yanıtı verdi:
"Bizim borçlanmamız çok farklı, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip '5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur'lular için 'ihya' devreye girebilir mi?) Yok, EYT için devreye giremez. EYT'de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil."
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