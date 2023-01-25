Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den marketlere gıda fiyatlarında indirim çağrısı! Enflasyonla mücadele mesajı

"KONUTTA 30 SENELİK MORTGAGE YOLU"

Bakan Nebati, Yeni Evim Projesi hakkında da merak edilenleri aktardı.

Uzun vadeli konut kredisi dönemine girileceğini belirten Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "Geçen yıl hem maliyetler hem talep arttı. Son birkaç aydır emlakla ilgili olağanüstü çıkış-inişler yok. Daha stabil gidiyor. Verdiğimiz KGF ile önümüzdeki süreçte özellikle mahalle arasındaki üreticileri destekler nitelikte adımlar atıyoruz. Aslında toplumun ihtiyacını karşılayan, mahalle arasındaki müteahhitler. Birinci konutu destekliyoruz, henüz ikince el konutla ilgili bir çalışma yapmadık. Birinci el, arzın devamlı hale getirilmesini sağlıyor. Gayrimenkul finansal mimarisini oluşturduk." şeklinde konuştu.

İşte Bakan Nebati'nin açıklaması;

"Vadeleri 15 yıla çektik (Yeni Evim Projesi). Gerçek bir mortgage'in kapısını araladık. Zamanla bu dünyanın kabul ettiği, 20, 25, 30 senelere giden, bunu en iyi uygulayan İngiltere'deki gibi bir yapıya gelir. Yasamız çıkıyor. Sessiz bir devrim yaptık. Hazine olarak faizinizi bir karşılayacağız, sonra makul şartlarda geri alacağız. Mortgage'i biraz daha geliştirdik aslında. Bakanlığın sürekli desteklediği bir mimariye dönüştü. Bu arzın yönünü yoluna sokarsak ikinci elde de gerçek mortgage'a yani uzun vadeli konut kredisi dönemine girmiş olacağız."